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İki kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!

İzmir'de, kıraathanede çıkan, 2 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2´si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarafların, uyuşturucu satışıyla ilgili husumetli olduğu ve olayın da bu nedenle çıktığı ileri sürüldü

Giriş: 23.01.2023 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İzmir'de iki kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
İki kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
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DHA

İzmir'de olay, 21 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Buca ilçesi 222/2 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen İbrahim Taşdemir ve Uğur Selimler, Mehmet Selimler ve Oruç S. kıraathanede buluştu.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Hayatını kaybeden Uğur Selimler.
Hayatını kaybeden Uğur Selimler.

DHA'da yer alan habere göre burada, taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI, BİR KİŞİ VURULDU

Hayatını kaybeden Mustafa Sağolalar.
Hayatını kaybeden Mustafa Sağolalar.

Kavgada Uğur Selimler bıçaklandı, Mustafa Sağolalar ise tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ YARALI DA KURTARILAMADI

Uğur Selimler, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mustafa Sağolalar ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralı da kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis kavgaya karıştıkları ileri sürülen İbrahim Taşdemir, Mehmet Selimler ve Oruç S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim Taşdemir ve Mehmet Selimler tutuklandı, Oruç S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGANIN NEDENİ UYUŞTURUCU İDDİASI

Tarafların uyuşturucu satışıyla ilgili aralarında husumet olduğu ve olayın da bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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