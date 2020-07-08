Karaman Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden, açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi ve araç konvoyu oluşturulması gibi asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.
AA'nın haberine göre kararda ayrıca, otogar ve garlardan yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği, bunun dışındaki kişilerin katılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
Pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirileceği aktarılan kararda, kurallara uymayanlar hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.
Kararda ayrıca ilde düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin aynı gün içinde yapılacağı, başlangıç saatinin en erken 12.00, bitiş saatinin ise en geç 24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.
KIRIKKALE'DE DE BENZER KARAR
Kırıkkale'de de koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına aykırılık oluşturması nedeniyle asker uğurlama törenleri yasaklandı.
İHA'da yer alan habere göre, Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Emin Alıcı başkanlığında, asker uğurlamalarıyla ilgili gerekli kararların alınması için olağanüstü toplandı. Kent genelinde asker uğurlama tören ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla alınan kararlarda, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde toplumsal yaşamın her aşamasında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının en üst düzeyde uygulanması gerekliliği aşikardır.
Bu noktada son zamanlarda asker uğurlaması, düğün/nikah merasimleri ve özellikle turizm bölgelerinde canlı müzik eşliğinde yapılan eğlence etkinliklerinde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının ihlal edildiği gözlenmektedir. Pandemi koşullarını ihlal edici bu tür faaliyetlere/etkinliklere hastalığın yayılmaması için kesinlikle müsaade edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!