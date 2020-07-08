AA

Karaman Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden, açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi ve araç konvoyu oluşturulması gibi asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.

AA'nın haberine göre kararda ayrıca, otogar ve garlardan yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği, bunun dışındaki kişilerin katılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirileceği aktarılan kararda, kurallara uymayanlar hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Kararda ayrıca ilde düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin aynı gün içinde yapılacağı, başlangıç saatinin en erken 12.00, bitiş saatinin ise en geç 24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

KIRIKKALE'DE DE BENZER KARAR

Kırıkkale'de de koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına aykırılık oluşturması nedeniyle asker uğurlama törenleri yasaklandı.

İHA'da yer alan habere göre, Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Emin Alıcı başkanlığında, asker uğurlamalarıyla ilgili gerekli kararların alınması için olağanüstü toplandı. Kent genelinde asker uğurlama tören ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla alınan kararlarda, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde toplumsal yaşamın her aşamasında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının en üst düzeyde uygulanması gerekliliği aşikardır.

Bu noktada son zamanlarda asker uğurlaması, düğün/nikah merasimleri ve özellikle turizm bölgelerinde canlı müzik eşliğinde yapılan eğlence etkinliklerinde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının ihlal edildiği gözlenmektedir. Pandemi koşullarını ihlal edici bu tür faaliyetlere/etkinliklere hastalığın yayılmaması için kesinlikle müsaade edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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