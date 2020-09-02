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İki kardeşten tarlada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, tarla sularken silahlı saldırıya uğrayan Abdil Çetin (45) yaşamını yitirdi, birlikte yaşadığı Sevgi Doğanay (30) ise ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen S.K. ile İ.K. adlı kardeşler, gözaltına alındı

02.09.2020 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla
DHA

Olay, saat 04.00 sıralarında Dalaman'ın Söğütlüyurt mevkisindeki arazide meydana geldi. Çiftçi Abdil Çetin, birlikte yaşadığı Sevgi Doğanay ile tarlasını sulamaya gitti.

DHA'nın haberine göre, bu sırada tarlaya gelen S.K. ile İ.K. isimli kardeşler, bilinmeyen nedenle Çetin ve Doğanay´a av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Abdil Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Sevgi Doğanay ise ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K. ve kardeşi S.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Abdil Çetin'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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