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Son dakika haberi! İdlib'de mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu, 3 çocuk öldü!

Suriye'nin İdlib kentindeki mülteci kamplarını vuran sel ve fırtına sonucunda 3 çocuk hayatını kaybetti

19.06.2020 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
suriye
İHA

Suriye'nin İdlib kentinde gece saatlerinde başlayan ve sele neden olan şiddetli yağış nedeniyle mülteci kampları sular altında kalmıştı.

İHA'da yer alan habere göre, Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj yaptığı açıklamada, İdlib'in kuzey ve batı kırsalında yaklaşık 30 kampın fırtına ve sel nedeniyle etkilendiğini belirterek, "Kış aylarında bile görmediğimiz fırtına nedeniyle kamplarda büyük hasar meydana geldi" demişti.

Yetkililer, bölgedeki son durumu aktararak sel nedeni ile 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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