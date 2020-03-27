AA

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının gündemde olup olmadığı hakkında, "Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk" dedi.

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Soylu, "Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Maskeden tutun solunum cihazına hijyen malzemelerine kadar. Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi çağrılarda bulunduk. Bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir.

Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz. Herkes kendi tedbirini alması lazım. Herkes sosyal izolasyonunu sağlamaya çalışacak."

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OTOBÜS SEYAHATLERİNDE KISITLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu akşam itibarıyla mücbir sebepler dışında otobüs seyahatlerinde kısıtlama yapıyoruz" dedi.