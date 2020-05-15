Kurul, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle daha önce hakkında inceleme başlatılan Pehlivan'ın 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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