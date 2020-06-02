İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serdar Kulaksız'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulanan şüpheli E.B., “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Hrant Dink Vakfına yönelik zincirleme şekilde nitelikli tehdit” suçundan ayrı ayrı tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.