Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede tedavi altına alındığını açıklayan Shah, önemli bir çağrıda da bulunarak şunları kaydetti:

"Benimle son günlerde temasa geçen herkesten kendilerini izole etmesini ve test olmasını rica ediyorum."

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