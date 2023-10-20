İstanbul'da tartışan 2 kişiden biri diğerini hem dövdü hem fotoğrafını çekti! - Güncel haberler

İstanbul'da tartışan 2 kişiden biri diğerini hem dövdü hem fotoğrafını çekti! - Güncel haberler

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İstanbul'da olay, geçtiğimiz gece Güngören Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre; cadde ortasında tartışan 2 kişiden biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı.

YERE DÜŞÜNCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ İHA'da yer alan habere göre tekme tokat dayak yiyen kişi yere düşerken, diğeri ise cep telefonunu çıkararak yerdekinin fotoğrafı çekti.

SONRA DÖVMEYE DEVAM ETTİ Kızgın adam bununla yetinmeyip, fotoğrafını çektiği kişiyi dövmeye devam etti. İki adam bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.