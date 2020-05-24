İHA

Olay dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Sağkulay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma meselesi sebebiyle M.G. ve A.G. isimli şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma ailelerinin de katılması ile silahlı kavgaya dönüştü.

İHA'nın haberine göre, iki şahsın aileleri arasında çıkan silahlı çatışmada Nevab S. (27),vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nevab S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunun öldüğü bilgisini alan Necla S. (50),kalp krizi geçirdi. Necla S. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KÜMESTE SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Jandarma komando timleri Sağkulak Mahallesinde operasyon başlattı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarısı ile iki aileden şüpheli toplam 9 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Köyde yapılan araştırmalarda şüpheli şahıslardan 2'si saklandıkları kümeste yakalandı.

9 ayrı evde sabah 06.00 itibaren yapılan aramada, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 262 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 2 adet G1 piyade tüfeği, 101 adet G1 fişeği, 1 adet Sigsauer marka 9 milimetre tabanca, 1 adet CZ75 marka 9 milimetre tabanca, 1 adet Irak yapımı 7.6 5 milimetre tabanca, 1 adet 7.65 tabanca şarjörü, bu tabancayla ait 9 adet fişek, 55 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 4 adet boş şarjör, 6 adet çeşitli kalibrelerde av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ağızdan dolma tarihi tüfek, 1917 model Mavzer piyade tüfeği, 1 adet kasatura, 101 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ayrıca olaya karışan şahıslara sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulanırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.