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İngiltere'de Hükümetin halka restoranlar, barlar, gece kulüpleri ve tiyatrolara gidilmemesi yönündeki tavsiyesinin ardından bu gibi mekanların bir kısmının kapalı bir kısmında da hiç müşteri bulunmaması dikkat çekti.

AA'nın haberine göre, Londra'nın ünlü tiyatroları kapılarını kapatırken, sinema solanlarında da film gösterimleri durdu. İngiltere'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

CADDELER DE RESTORANLAR DA BOMBOŞ!

Öte yandan virüsün yayıldığı çok sayıda sayılı kentte de çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. ABD'de Washington, Almanya'da Berlin, İtalya'da Roma ve Milan, İspanya'da da Berselona gibi kentlerde cadde, sokaklar ile restoran ve cafelerin bomboş olduğu dikkat çekti.