Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında 8 farklı noktada yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ile çok sayıda itfaiye personeli yangın çıkan yerlere sevk edildi. Havadan ve karadan hızlı müdahale nedeniyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yangınlarla ilişkisi olduğu düşünülen 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.