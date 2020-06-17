Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı TIR, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda, karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araçla çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada 2 asker hafif yaralanırken, kontrolden çıkan TIR ise şarampole devrildi. Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.