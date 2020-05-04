AA

Fatih Y'nin kullandığı 80 KP 144 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolunun Demrek mevkisinde kontrolden çıkarak seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobile çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü Fatih Y. ile aynı araçtaki İdris K, Halil İ. ve Ali K. yaralandı.

Yaralılardan İdris K, kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.