İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine 1 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı bölgeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kısa sürede söndürülen yangında 1,5 hektarlık örtülü alan zarar gördü.