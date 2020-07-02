Kentte, İncirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alevlere, 3 arazöz, 1 su tankı, 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

AA'nın haberine göre, kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.