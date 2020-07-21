İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.