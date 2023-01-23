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Hastaneden izinli çıktı! Evde ölü bulundu!

Denizli’de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden 55 yaşındaki Mehmet Özcanlı, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Bilek ve boynunda kesikler bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor

Giriş: 23.01.2023 - 08:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Hastaneden izinli çıktı! Evde ölü bulundu!
Hastaneden izinli çıktı! Evde ölü bulundu!
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İHA

Denizli'de olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.

KARDEŞİ YEDEK ANAHTARLA EVE GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre burada Özcanlı’dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı’nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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