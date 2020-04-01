Son dakika haberler... Hangi suçun infazı ne kadar olacak? İşte teklife göre yeni infaz süreleri!

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

İnfaz indirimi teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Peki teklife göre, infaz süreleri nasıl olacak? 3 yıllık denetimden kimler faydalanamayacak? Tekrar suç işleyenlerin infaz hesabı nasıl olacak?

MÜEBBETLERDE DURUM

Fevzi Çakır'ın haberine göre, yeni teklife göre, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ya da birden fazla süreli hapis cezası alanların cezaevinde geçirecekleri süreler şu şekilde olacak?

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar: 30 yılını (Değişmiyor),

- Müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar: 24 yılını (Değişmiyor),

- Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar: 36 yılını (Değişmiyor),

- Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar: 30 yılını (Değişmiyor),

- Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet olanlar: en fazla 36 yılını (Değişmiyor),

- Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet olanlar: en fazla 30 yılını (Değişmiyor),

- Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûm olanlar; En fazla 28 yılını (Değişmiyor) infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler.

3 / 4 KALANLAR

Teklife göre, cezaevinde geçirilecek süreleri 3 / 4 olarak kalanlar şu şekilde:

Terör suçlarından mahkum olanlar; (Değişmiyor)

Uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkum olanlar; (Değişmiyor)

Nitelikli cinsel saldırı suçundan mahkum olanlar; (madde 102, madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra) (Değişmiyor)

cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler. Bu suçlardan mahkum olanlar ayrıca 3 denetimli serbestlik uygulamasından da yararlanamayacaklar

2 / 3 OLANLAR

- Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, (Değişmiyor)

- İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, (Değişmiyor)

- Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç),reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, (Değişmiyor)

- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, (Değişmiyor)

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, (Değişmiyor)

- Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, (Değişmiyor)

- Suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yönetme suçlarından (madde 220) mahkum olanlar (3/4’ten indiriliyor),

- Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olanlar (3/4’ten indiriliyor),

- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar, (Değişmiyor)

cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler.

1 / 2 OLANLAR:

- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan mahkum olanlar (madde 191) (2/3’ten indiriliyor),

- Ve kanunda özel olarak aksi bir oran belirtilemeyen diğer suçlardan mahkum olanlar; cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler. Bu kişiler ayrıca 3 yıllık denetimli serbestlik süresinden de faydalanabilecekler.

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TEKRAR SUÇ İŞLEYENLERDE DURUM

Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 39 yılını(Değişmiyor),

- Müebbet hapis cezasının 33 yılını(Değişmiyor),

- Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla 32 yılını,

- Süreli hapis cezasının üçte ikisinin ( ¾’ten indiriliyor) infaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler.

3 YILLIK DS’DEN YARARLANAMAYANLAR

Teklifte, 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olacağı düzenleniyor. Ancak bazı suçların bu düzenlemeden faydalanmaması öngörülüyor. 3 yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanamayacak suçlar şöyle:

- Kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83),

- Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları,

- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, (madde 87, fıkra iki, bent d),

- İşkence suçu (madde 94 ve 95),

- Eziyet suçu (madde 96),

- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105)

- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)

- uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188)

- İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (devlete karşı suçlar) ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar…