DHA

Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ve kafasına şarapnel parçası isabet eden Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker ve polisler katıldı.Törende, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı. Şehit Piyade Er Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Çakır, yapılan dualarla helikopterle memleketi Adana'ya uğurlandı.