Hakkari’de koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin değişik noktaları belediye ekipleri tarafından dezenfekten edilirken, bazı caddelerde de maske takma zorunluluğu getirildi.
İHA'nın haberine göre, sabahın ilk saatlerinden itibaren Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri maskesiz dolaşımın yasaklandığı caddelerde dezenfekte çalışması başlattı. Dezenfekten çalışmalarının çarşı merkezi ve mahallelerde günlük olarak yapıldığını belirten belediye yetkilileri, tedbirleri elden bırakmadıklarını ifade ettiler.
Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince valilik binası ile Hakkari Devlet Hastanesi arasındaki caddelere maskesiz çıkmanın yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre idari para cezası verilerek, suç teşkil eden davranışlarda Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak” denildi.
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Alınan önlemlerden dolayı Hakkari Valiliğine teşekkür eden vatandaşlar ise yasakların kalkması ile birlikte bazı vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettiğini belirttiler. Herkesin kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığı için maske takmasını isteyen vatandaşlar, kentte iki caddenin maskesiz dolaşıma kapatılmasını ise memnuniyetle karşıladılar.
Van’dan gelen bir vatandaş da, virüs belasının atlatılana kadar yasakların sürmesi gerektiğini belirterek, ikamet ettiği Van ilinde sosyal mesafenin hiçe sayıldığını ve vaka sayısının ise arttığını iddia etti.
Hakkari’nin Van iline göre sosyal mesafeye daha çok dikkat edildiğini belirten vatandaş, herkesin sosyal mesafeye dikkat edip maske takması tavsiyesinde bulundu.
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