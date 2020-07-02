Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada hafif yaralandığı belirtilen sürücü R.S'yi çalışma arkadaşları hastaneye götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.