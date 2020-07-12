HABERTURK.COM / DHA

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu. Bölgede, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.

Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi" açıklamasında bulundu

GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Bölgede İl Jandarma Komutanlığı'nca Şenkaya kırsalında sağ olarak yakalanan 2 teröristten birinin ise gri listede aranan Sipan kod adlı Adem Çallar olduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Jandarma timlerinin dün bölgede yaptığı operasyonda gri listede 500 bin lira ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilirken, 2 örgüt üyesi havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçtı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince terör örgütü mensuplarının yakalanması için yürütülen operasyonda saat 09.00 sıralarında sık ormanlık içerisinde yapılan aramada Deniz kod Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Teröristlerden Adem Çallar'ın gri listede arandığı belirlendi. Sığınakta yapılan aramada 1 M-16, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 4 el bombası ele geçirildi.