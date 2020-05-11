Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

İzolasyon sonrası Kovid-19 testi uygulanan çalışanlar daha sonra özel servislerle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kampüse getiriliyor. Burada ateşleri ölçülen ve dezenfekte işlemi uygulanan çalışanlar göreve başlıyor. Göreve başlayan personel, 15 gün boyunca dışarı çıkmıyor, kimse ile temas etmiyor.

Ceza infaz kurumları kampüsüne getirilen yeni mahkumlar ise 14 gün boyunca karantinaya alınıyor. Karantina sonucu Kovid-19 testi negatif çıkan tutuklu ve hükümlüler koğuşlara naklediliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, hükümlü ve tutukluların sağlık ve hijyen şartlarını sağlamak üzere üst düzeyde fedakarlık yapıldığını belirtti.

GİRİŞLER MASKE İLE KURALLARA UYGUN YAPILIYOR

Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre Kovid-19 salgınında, ceza infaz kurumlarının topluca yaşanan ve bulaşıcı hastalıkları açısından riskli yerler olmasından dolayı, personel, hükümlü ve tutukluları korumak amacıyla İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yoğun tedbirler alındı. Üst seviyede uygulanan tedbirler çerçevesinde ceza infaz kurumuna giriş yapan herkesin, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maske ve eldiven taktıktan sonra, ateşi ölçülüp dezenfekte işlemi uygulanarak kurumlara girişleri sağlanıyor. Kurumların girişleri ve ortak alanları her gün düzenli olarak dezenfektanlarla temizleniyor.

PERSONEL ARAÇLARI GÜNLÜK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde Covid-19 ile mücadele kapsamında kurum araçları, servis araçları, tutuklu ve hükümleri taşıyan araçlar günlük olarak dezenfekte ediliyor. Servis araçlarında maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturma düzeni sağlanıyor. Kurum kantinlerinde ise satılmak için alınan malzemeler 24 saat temassız muhafaza edildikten sonra kantine alınıp satışı yapılıyor. Dışarıdan getirilen eşyalar da poşet içerisinde 48 saat bekletildikten sonra sahiplerine teslim ediliyor. Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların kıyafetleri ise çamaşırhanelerde yıkanıp kendilerine teslim ediliyor.

AİLE HEKİMLERİ KONTROL EDİYOR

Ceza infaz kurumları kampüsünde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlık kontrolleri ise aile hekimleri tarafından düzenli bir şekilde yapılıyor. Kurumlara ayrı danışma telefon hatları tahsis edilip bu numaraları arayan hükümlü ve tutuklu yakınlarına bilgilendirme yapılıyor. Tüm koğuşlara temizlikleri için yeteri kadar çamaşır suyu ve sıvı sabun gibi dezenfektan malzemesi veriliyor. Koğuşlar sürekli dezenfekte ediliyor.

GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE 15 GÜN İZOLASYON

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görevli personel, "evde izolasyon", "yurtta izolasyon" ve "kurumda izolasyon"olmak üzere 3 farklı gruba ayrıldı. Göreve gelecek personel, önce öğrenci yurdundan 15 gün süren bir izolasyona tabi tutuluyor. İzolasyon süresi biten personele Covid-19 testi uygulanıyor. Test sonucu negatif çıkan personel, sosyal mesafe kuralları uygulanarak kampüse getiriliyor ve personel değişim işlemi gerçekleştiriliyor. Kurumlarda izolasyon çerçevesinde görev yapan vardiya personeli ile idari personel hiçbir şekilde kurum içinde karşılaştırılmıyor. Tüm personelin maske ve eldiven takması sağlanarak tutuklu ve hükümlerle teması en az seviyede tutuluyor.

İLK KABUL EDİLENLERE 14 GÜNLÜK KARANTİNA

Ceza infaz kurumuna ilk kabul edilenler ile acil ve yaşamsal hastalık gibi herhangi bir nedenle kurum dışına çıkarıldıktan sonra geri dönenler, diğer tutuklu ve hükümlerle temas etmemeleri için 14 gün süresince karantina koğuşlarında tutuluyor. Karantina süresi sonunda ise Covid-19 testi negatif çıkan hükümlü ve tutuklular kendi koğuşlarına naklediliyor.

YEMEKHANEDE SOSYAL MESAFE KURALLARI UYGULANIYOR

Ceza infaz kurumları kampüsünün yemekhanelerinde de sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Personel, hükümlü ve tutuklular yemeklerini sosyal mesafe kurallarına uyarak alıyor. Yine sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masalara oturuluyor ve yemeklerini yiyor. Yemek sonrası ise yemekhaneler dezenfekte ediliyor.

BAŞSAVCI GÜRE: ÜST DÜZEYDE FEDAKARLIK YAPILIYOR

Hükümlü ve tutukluların sağlık ve hijyen şartlarını sağlamak üzere üst düzeyde fedakarlık yapıldığını belirten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, hükümlü ve tutuklu ailelerinden, özellikle sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere inanmamalarını istedi. Başsavcı Kamil Erkut Güre, "Personelimiz devletimize emanet olan hükümlü ve tutukluların sağlık ve hijyen şartlarını sağlamak üzere üst düzeyde fedakarlık gösteriyor. Tutuklu ve hükümlü aileleri sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere inanmasınlar. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmesinler. Her türlü iletişim kanalları kurumlarımızda açık" dedi.

Başsavcı Güre şunları söyledi: "Ceza kurumunda Covid-19'a karşı her türlü tedbirler titizlikle alındı. Öncelikle ceza infaz kurumunda görevli personelin bir bölümü işe başlarken bir bölümü de 14 gün boyunca evlerinde izole durumunda bulunuyor. Diğer üçüncü bölüm ise izolasyon yurtları olarak tespit edilen yerlerde 14 gün boyunca izolasyonda kalıyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumunda mesaisini bitiren grup, evlerine geçiyor.

Evlerinde süresini bitiren grup ise izolasyon yurtlarına geçmekte. İzolasyon yurtlarında süresini bitiren grup ise mesaisi için ceza infaz kurumuna geliyor. Hükümlüler yönünde alınan tedbirler kapsamında da ceza infaz kurumuna girişlerinden itibaren muayeneleri yapılmakta. Muayeneleri kapsamında herhangi bir problem tespit edilmeyen hükümlü ve tutuklular koğuşlarına alınıyor. Koğuşlarında her türlü izolasyon malzemesi, maske, eldiven, ihtiyaç duyulduğu takdirde dezenfektan maddeleri ücretsiz olarak temin ediliyor. Bu mücadele kapsamında yargı teşkilatının ceza infaz kurumu ayağında biz bakanımız Abdulhamit Gül Bey'in talimatları doğrultusunda üst seviyede tüm imkanlarımızı seferber ederek şeffaf bir şekilde bu süreci yürütüyoruz."

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