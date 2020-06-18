Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, dün akşam saatlerinde ilçede bulunan kilit taşı üretim fabrikasında incelemelerde bulundu.

DHA'nın haberine göre, incelemeleri sırasında Sezer'e yanına yaklaşan T.S., bıçakla saldırdı. Saldırıda Başkan Sezer ve koruması hafif yaralanırken, bıçak darbesi sonucu şoförü Ünal Çelebi ağır yaralandı.

Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelebi'nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından gözaltına alınan T.S'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.