Başakşehir'de geri dönüşüm fabrikasında sağlıksız şartlarda ürettikleri nargile tütünlerini lüks kafelere satan şebekeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre, baskında piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2,5 ton nargile tütününe el konuldu. Baskında 2 kişi imalat yaparken suçüstü yakalanırken, fabrika sahibi de gözaltına alındı.