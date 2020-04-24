Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. idaresindeki 43 ST 588 plakalı hasta taşıyan ambulansla S.K. yönetimindeki 32 EL 883 plakalı otomobil çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanı Ö.K., ambulans şoförü Ö.Y., ambulansta hasta olarak bulunan H.B. yaralanırken, 32 EL 883 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.M. ağır aralandı.

Kazanın ardından olay mahalline giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.