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Gaziantep'ten İstanbul'a geldi! Tanımadığı kişi öldürdü!

İstanbul'da, Gaziantep'ten İstanbul'a geldiği günün akşamı, akli dengesinin bozuk olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Muhammet Acer, hayatını kaybetti. Muhammet Acer'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'te gönderildi

Giriş: 17.12.2022 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'ten İstanbul'a geldi! Tanımadığı kişi öldürdü! - Haberler
DHA

İstanbul Güngören Merter'de 8 Aralık Perşembe günü Gaziantep'ten İstanbul'a gelen Muhammet Acer (18), bir büfenin önünden geçerken, bıçakla saldırıya uğradı.

BIÇAKLA KOVALAMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre büfenin sahibinin kardeşi olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.T. kısa süre tartıştığı Muhammet Acer'i bıçakla kovaladı.

"BEN SENİ TANIMIYORUM" DİYE BAĞIRDI

Acer'in koşarken, "Ben Gaziantep'ten yeni geldim, seni tanımıyorum" diye bağırdığı duyuldu. Ancak saldırgan Muhammet Acer'i yakalayarak bıçakladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Acer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren H.T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"HAYATININ BAHARINDA SOLDU"

Saldırıya tanık olan esnaf Fuat Ayer, "Büfede çalışan kişi, buradan geçen biriyle tartışmaya başladı. Sonra da aniden saldırdı, darp etti. Maalesef çocuk kurtulamadı. Aklı dengesi yerinde değil diye bir bilgi dolaşıyor. Hayatını kaybeden genç olayın yaşandığı günün sabahında Gaziantep'ten İstanbul'a gelmiş. Çok üzücü, gencecik çocuk, hayatının baharında soldu. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

"SALDIRGANIN ŞİZOFREN OLDUĞUNU DUYDUM"

Esnaf Yunus Kaya ise "Geldiğimde burada bir kalabalık vardı, yaralının başında bekliyorlardı. Ambulans 10 dakika sonra geldi. Şizofren olduğunu duydum. Büfe sahibinin kardeşiymiş. Hiçbir neden yokken, böyle bir şey yaşandı. Çocuğun Gaziantep'ten yeni geldiğini de duydum" diye konuştu.

"AYAĞI TAKILIP DÜŞÜNCE BIÇAKLADI"

Başka bir esnaf ise, "Bir tepsi ve bıçak alıp eline kovaladı, yakalayıp bıçakladı. Çocuk, saldırgan peşinde koşarken, 'Ben buraya yeni geldim, bilmiyorum' falan diyordu. Gözü dönmüştü, çocuğun ayağı kayınca, bıçakladı" dedi. Muhammet Acer'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'te gönderildi.

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