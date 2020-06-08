İHA

Adıyaman'da yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Doğan, uzun süredir çektiği kulak rahatsızlığından kurtulmak için Gaziantep'teki bir hastaneden randevu aldı. Ailesinin ısrarlı bir şekilde gitmesini istemediği Ahmet Doğan, ağrılara dayanamayınca 02 BJ 270 plakalı aracıyla Gaziantep'teki hastaneye geldi.

İHA'nın haberine göre, burada tedavi olan ve ağrıları hafifleyen Doğan, bir an önce ailesinin yanına dönmek için yola çıktı. Yavuzeli ilçe çıkışındaki Karadağ geçidi mevkiinde virajı alan Ahmet Doğan idaresindeki otomobil ise, Adıyaman istikametinden gelen ve süratli olduğu ileri sürülen S.K. yönetimindeki 27 AVY 46 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki kayalıklara uçtu. Feci kazada ağır yaralanan Ahmet Doğan, araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde defalarca kalbi duran Doğan, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile 3 kez hayata döndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika boyunca yaptıkları müdahaleler ile hayata döndürdüğü genç sürücünün getirildiği Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde tekrar kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi çalıştırılamayan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan diğer sürücü S.K ise Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde başka bir kazanın olmaması için jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, kısa süre trafiğe kapanan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazanın ardından kayalıklara uçan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken kazada ölen Ahmet Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.