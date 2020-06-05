İHA

İddiaya göre, kentte bir plastik ambalaj şirketinin sahibi olduğu öğrenilen iş adamı Mustafa Ş. (50),bir evde bilinmeyen bir nedenle N.A. ve E.K. isimli iki kadının bıçaklı saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre, saldırı sonrası iş adamını bıçaklayan kadınlar kaçarken, iş adamı ise hayatını kaybetti. Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu katil zanlıları N.A. ve E.K. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden iş adamının cansız bedeninin ise, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.