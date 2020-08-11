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AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala, çalıştığı öğretmenevinde öldürülmüştü. Aşkına karşılık bulamadığı için genç kadına önce silahla iki el ateş eden Savaş Dalançıkar silahını tutukluk yapması üzerine bıçağını çekerek Pala’nın boğazını kesmişti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, cinayetin ardından gözaltına alınan katil, Gamze Pala’yı nasıl öldürdüğünü anlattı. Savaş Dalançıkar cinayetten iki ay önce Gamze’yi öğretmenevi bahçesinde bir erkekle otururken gördüğünü ve çok kıskandığını belirterek, “Olay günü sabah sosyal medya hesaplarına baktım. Sonra onu düşünerek müzik dinledim. Akşamüstü evden çıkıp parka gittim. Parkta silahın haznesine mermi verdim.

Gamze’yi öldürmeyi düşünmedim. Sonra yürüyerek öğretmenevine girdi. Beni görünce koşmaya başladı. İki el ateş ettim. Silahım tutukluk yaptı. Sonra tekrar hazneye mermi verdim. Silahım yine tutukluk yaptı. Bunun üzerine bıçağı çekerek Gamze’nin boğazını kestim” dedi.

Gamze Pala ile evlenmek ve yüzük takmak istediğini belirten Savaş Dalançıkar, ifadesinde genç kadının kendisine karşılık vermediğini söyledi.

Gamze Pala’yı öldüren katilin cinayet anında, “Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamam” diye bağırdı da belirlendi.

HEM TELEFONLAN HEM SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

Cinayetin ardından hem Gamze Pala’nın hem de Savaş Dalançıkar’ın cep telefonu ve sosyal medya hesapları incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda Gamze Pala’nın katili Savaş Dalançıkar’ın genç kadına özellikle 7 Ekim olan doğum gününde ve sevgililer gününde çok sayıda mesaj attığı ortaya çıktı.

Bir mesajda Gamze Pala’nın parmağındaki gördüğü yüzüğü soran Savaş Dalançıkar, “Yücel’le mi çıkıyorsun. Bana Selçuk dedi” yazdığı belirlendi. Gamze Pala’dan karşılık bulamayan Savaş Dalançıkar’ın sosyal medya hesabından genç kadına, “Sana olan sevgim kalbimde yaşayacak. Ebediyen üzülmek kaderimde varmış.

Ben yine de seni seveceğim. Papatyam doğum gününü tüm kalbimle kutlarım. Allah uzun ömür versin, nice doğum günleri kutlaman dileğiyle. Senin sevgin ebediyen kalbimde yaşayacak, sevgililer günün kutlu olsun. Nur yüzüne bakmak hoşuma gidiyor, yüzünde mutluluk ve huzur buluyorum. Işıl ışıl parlayan gözlerin” şeklinde mesajlar attığı belirlendi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Savcı, tasarlayarak canavar hisle kasten öldürme suçundan Savaş Dalançıkar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.