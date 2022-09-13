Gamze intihar etmemiş! Balkonda parmak izi yok!

AA'da yer alan habere göre Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

Gelen evraka ilişkin söz alan müşteki avukatları, üniversite hastanelerinden, maktulün vücudunda oluşan kırık ve morlukların, düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğuna ilişkin rapor istenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı adli tıp kurumundan, maktulün balkondan düşmeden önce herhangi bir travmaya maruz kalıp kalmadığı konusunda tıbben değerlendirme yapılamadığına dair bilgileri içeren raporun, dava dosyasına geldiğini bildirdi.

"DESTEK ALMADAN ATLAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcılıkça verilen mütalaada, "otel odasının balkonundan atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları maktulun atıldığı balkonda yapılan parmak izi incelemesinde, maktule ait parmak izine rastlanılmamış oluşu, maktulun boyu ile balkon demirleri nazara alındığında sanıkların savunmalarında dile getirdikleri maktulun kendisinin atladığı iddiası yönünden maktulun balkon demirlerinden destek almaksızın aşağıya atlamasının hayatın olağan akışına aykırı" olduğu yer aldı.

63'ER YIL HAPİS İSTEDİ

Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın "nitelikli kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21'er yıla kadar, "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 42'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker için "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21'er yıla kadar, "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 42'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.