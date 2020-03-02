02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 26, 27 ve 28. hafta maçlarının tarihleri açıklandı. 26. haftadaki Trabzonspor - Başakşehir maçı, 15 Mart Pazar günü 16.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ise 15 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak.
26. HAFTA
13 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
14 Mart Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
16 Mart Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
27. HAFTA
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor
28. HAFTA
3 Nisan Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
4 Nisan Cumartesi
14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
5 Nisan Pazar
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!