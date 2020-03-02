02 MART 2020
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Son dakika haberler: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 15 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak!

02.03.2020 - 20:21 | Güncelleme:
Galatasaray - Beşiktaş

Süper Lig'in 26, 27 ve 28. hafta maçlarının tarihleri açıklandı. 26. haftadaki Trabzonspor - Başakşehir maçı, 15 Mart Pazar günü 16.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ise 15 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak. 

26. HAFTA

13 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

14 Mart Cumartesi

14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

16 Mart Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

27. HAFTA

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

28. HAFTA

3 Nisan Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

4 Nisan Cumartesi

14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

5 Nisan Pazar

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe

16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

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