HABERTURK.COM

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.



TIR, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.