Olay Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyü mevkiinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında yaşandı. Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Ramazan Özgün sulama kanalının içinde bulunan ve kaçak olduğu iddia edilen su borusuna sıkıştı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, su borusunda sıkışan Özgün’ü fark eden yakınları durumu itfaiye ve Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirdi. Ekipler su borusunda sıkışan talihsiz gencin cansız bedenine 3 saat süren çalışmaların ardından ulaşabildi.

Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç yapılan otopsinin ardından Kocalar Köyünde toprağa verildi. Ramazan Özgün’ün ailesi sulama kanalında borularla kaçak su çekildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.