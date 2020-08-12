Uğur Özdemir idaresindeki 20 ABJ 311 plakalı otomobil, Pamukkale yolunda devrilerek ters döndü. Otomobilin yanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

AA'nın haberine göre, kaza yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yanarak hayatını kaybettiği tespit edilen Özdemir'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.