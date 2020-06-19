AA

Alınan bilgiye göre, Edremit-Havran Köprülü Kavşağı'ndaki otların arasında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, olayı jandarmaya haber verdi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü ve isminin de Yusuf Duman (55) olduğu belirlendi.

Duman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.