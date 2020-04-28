28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki falezlerde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kullanıma kapalı olan parka, Kazakistan uyruklu 31 yaşındaki Olesia Suspitsina ve Ukrayna uyruklu arkadaşı 31 yaşındaki Larysa Kamalova fotoğraf çektirmek için girdi.
İHA'nın haberine göre, bir süre parkta sohbet eden ikiliden Suspitsina, fotoğraf çektirmek için güvenlik bariyerini aşıp falezlerin üzerine çıktı. Arkadaşı tarafından fotoğrafı çekilen Suspitsina, o sırada dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamalova’nın yönlendirdiği yerde deniz polisi de çalışma başlattı. Kısa sürede bulunan Suspitsina bota alındı.
Yapılan sağlık kontrolünde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarılan Suspitsa’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Her iki kadının cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kamolava’nın alkollü olduğu belirlendi.
İfadesinde Suspitsina ile 2 yıldır arkadaş olduklarını anlatan Kamalova, “Özel bir şirkette çalışıyorum. Dün akşam parka geldiğimizde alkol aldıktan sonra bir arkadaşımızla telefonla görüntülü konuşuyorduk. Suspitsina, görüntülü konuşurken cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekmemi istedi. Arkadaşım yere bakarken bir anda düştü” dedi.
3 BİN 150 LİRA CEZA YENİ
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle park yasağını ihlal eden Larysa Kamalova’ya, 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. İfadesinin ardından 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla savcılığa sevk edilen Kamalova, serbest bırakıldı.
Öte yandan, Türkiye’ye gelmeden ülkesinde polis olan ve burada bir danışmanlık şirketinde çalışan Olesia Suspitsina’nın cenazesinin alınması için yakınlarının beklendiği öğrenildi.
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