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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, dün akşam saat 22.00 sıralarında bir alışveriş merkezinin önünde elinde sopa ve kesici aletle çevreye ve kendisine zarar veren kişi, polisi harekete geçirdi.

POLİS TAKVİYE EKİP İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler, kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Çevreye ve kendisine zarar veren kişi, teslim olmamak için uzun süre ekiplere direndi.

POLİSE TEHDİTLER SAVURDU

Polisin üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişi, daha sonra alışveriş merkezinin çevresinden uzaklaştı.

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OTOYOLDA ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİ

Olay çıkaran kişiyi takip eden polis, bir taraftan ikna çabalarını da sürdürdü ancak başarılı olamadı. Şüpheli, TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçti.

BARİYERLERE ÇARPIP KAZA YAPTI

Şüpheli, yolun karşısına geçtikten kısa süre sonra bir sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Polise teslim olmayan şüpheli, yürüyerek uzaklaştı. Kaza nedeniyle duran bazı sürücüler de şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin Esenler'e kadar yürüdüğü ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.