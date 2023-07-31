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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!

        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!

        İstanbul'da, bir alışveriş merkezinin önünde elindeki sopa ve kesici aletle hem kendisine hem de çevreye zarar veren kişi, polise zor anlar yaşattı. Polisin uyarılarını dikkate almayan şüpheli bir süre sonra TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçti. Şüpheli karşıdan karşıya geçerken trafik kazasına neden oldu. TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden anlar, cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:21
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        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
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        İstanbul Gaziosmanpaşa'da, dün akşam saat 22.00 sıralarında bir alışveriş merkezinin önünde elinde sopa ve kesici aletle çevreye ve kendisine zarar veren kişi, polisi harekete geçirdi.

        POLİS TAKVİYE EKİP İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler, kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Çevreye ve kendisine zarar veren kişi, teslim olmamak için uzun süre ekiplere direndi.

        POLİSE TEHDİTLER SAVURDU

        Polisin üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişi, daha sonra alışveriş merkezinin çevresinden uzaklaştı.

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        OTOYOLDA ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİ

        Olay çıkaran kişiyi takip eden polis, bir taraftan ikna çabalarını da sürdürdü ancak başarılı olamadı. Şüpheli, TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçti.

        BARİYERLERE ÇARPIP KAZA YAPTI

        Şüpheli, yolun karşısına geçtikten kısa süre sonra bir sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Polise teslim olmayan şüpheli, yürüyerek uzaklaştı. Kaza nedeniyle duran bazı sürücüler de şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelinin Esenler'e kadar yürüdüğü ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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