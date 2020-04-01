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Alınan bilgiye göre, H.Ü.’ye ait evin mutfak bölümünde, bulaşık makinasının arkasından alevler yükselmeye başladı. Mutfak bölümünü saran siyah dumanlar hem evin içine, hem de pencereden dışarı yayılmaya başladı.

Hakan Bulut'un haberine göre, ev sakinleri hızla büyüyen alevleri söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, alevleri diğer odalara sıçramadan söndürdü. İnceleme yapan ekipler, mutfak tüpünün bulunduğu noktada da alevlerin etkili olduğunu, tüpün şans eseri patlamadığını belirlediler.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.