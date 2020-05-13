İHA

Olayda öğle saatlerinde Ç.S. (37) idaresindeki otomobil seyir halindeyken, iddialara göre yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y.'ye (85) çarptı.

İHA'nın haberine göre kaza sonrası, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ekipler, ilk müdahalesini yaptıktan yaptıktan sonra yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Burada durumu ağırlaşan şahıs, yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.