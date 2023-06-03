Eski sevgilisini bu yüzden öldürmüş! "Yüzüme tükürdü!"

DHA

Bartın olay, 9 Kasım 2021'de, Karasu köyü mevkiinde meydana geldi. Ercan Özkavlak (31), eski sevgilisi Azize Gülmez (25) ile telefonda tartıştıktan sonra çalıştığı fındık deposuna gitti.

TARTIŞMANIN ARDINDAN TETİĞE BASTI DHA'da yer alan habere göre ikili arasındaki tartışmanın ardından Özkavlak, Gülmez'i tabancayla vururken, araya giren iş yeri çalışanlarından Emrullah Yıldız'a da ateş etti.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI Azize Gülmez göğsüne, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Gülmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Tutuklanan Ercan Özkavlak hakkında, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Özkavlak'ın, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına dünkü duruşmayla devam edildi. Azize Gülmez'in annesi İlknur ve babası Mehmet Gülmez ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya tutuklu sanık Ercan Özkavlak cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"KÜFRETTİ, YÜZÜME TÜKÜRDÜ, PİŞMANIM" Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Ercan Özkavlak, "Ben kesinlikle öldürmek için gitmedim. Bana küfretti ve yüzüme tükürdü, çok pişmanım" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, Bartın Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahillik talebini reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ Heyet, ayrıca, sanık avukatının, olay günü yaşanan arbede sırasında müvekkilinin yaralanıp yaralanmadığının tespiti için hastaneye sevk talebini de reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.