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HaberlerGündemSon dakika haberler... Eski sevgilisine dehşet üstüne dehşeti yaşattı!

Eski sevgilisini önce bıçaklayan daha sonra da darbeden zanlı ikinci kez yakalandı!

İstanbul Beşiktaş’ta eski sevgilisini bıçaklayan zanlı, adli kontrolle serbest kalmasının ardından, bu kez kız arkadaşını darbetti. Şahıs polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı

09.06.2020 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
beşiktaş
İHA

Olay 6 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Muradiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ceylan G.(29) adlı bir kadın, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Nazır İ. (25)’den şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İHA'nın haberine göre, yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Beşiktaş İlce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nazır İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol” hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İddiaya göre, mahkemeden serbest kalan Nazır İ., bu kez dün akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi, Deryadil sokak üzerinde eski sevgisi Ceylan G.’nin önünü keserek darbetti. Daha sonra üzerinde taşıdığı bıçakla Ceylan G.’yi elinden ve boyun kısmından bıçakla yaralayan Nazır İ., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Nazır İ.’nin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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