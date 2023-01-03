Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!

Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!

Aydın'da, meslek yüksekokulu öğrencisi 21 yaşındaki Gülçin Uçan, yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi 29 yaşındaki Onur Uçan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi

Giriş: 03.01.2023 - 08:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!
Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
İHA

Aydın Didim'de yılbaşı gecesi meydana gelen olayda, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Gülçin Uçan (21), kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'la (29), eski erkek arkadaşı meselesi yüzünden tartıştı.

BIÇAĞI AĞABEYİNİN GÖĞSÜNE SAPLADI

Hayatını kaybeden Onur U&ccedil;an 29 yaşındaydı.
Hayatını kaybeden Onur Uçan 29 yaşındaydı.

İHA'da yer alan habere göre ikili bir süre sonra kavga etmeye başlayınca üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Onur Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin Uçan ise sinir krizi geçirdi. Ağabey katili genç kız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"ESKİ SEVGİLİMLE GÖRÜŞMEMİ İSTEMİYORDU"

Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu.

"MAKSADIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Denizli'de medikal malzeme fabrikasında yangın
Denizli'de medikal malzeme fabrikasında yangın
Diyarbakır Valiliği'nden 'polis şiddeti' iddiasına soruşturma
Diyarbakır Valiliği'nden 'polis şiddeti' iddiasına soruşturma
Futbolun efsanesi Pele'ye veda
Futbolun efsanesi Pele'ye veda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.