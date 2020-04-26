26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Bahçelievler'de 17 Şubat 2020 tarihinde meydana geldi. İddialara göre, eski ortaklar arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma kavgaya döndü.
DHA'nın haberine göre, müteahhitlik yapan Sami Bulut (55) ile oğlu Kürşat Bulut (34) burada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saat 13.50 sıralarında meydana gelen olayda müteahhidin diğer oğlu Samet Bulut (32) da ağır şekilde yaralandı. Polis olaydan sonra başlattığı çalışmada Sami Bulut ve Kürşat Bulut'un daha önceden ortak iş yaptıkları müteahhit Ali Ş. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Olayda hayatını kaybeden Kürşat Bulut'un bir gün sonra baba olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ KAÇARKEN KAMERALARA YAKALANDI
Polis yakın çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde Ali Ş.'nin yanında bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaşırken görüntülerine ulaştı.
POLİS ŞÜPHELİYİ ESENYURTTA GÖZALTINA ALDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra firari olarak aranmaya başlanan şüphelilerden Yüksel Ş.'yi gözaltına aldı. Olayda silah kullanan diğer şüphelinin izi ise Esenyurt ilçesinde bulundu. Osmangazi Mahallesinde bir eve yapılan baskında Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüphelinin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.
"PAYLAŞILAMAYAN DAİRELER YÜZÜNDEN ARAMIZDA HUSUMET VARDI"
Şüpheli Ali Ş'nin. poliste verdiği ifadesinde öldürdüğü kişilerle yaptıkları 4 dairenin paylaşımı yüzünden aralarında husumet olduğunu, olay günü yaptıkları toplantıda bu konunun gündeme gelmesi üzerine aralarında kavga çıktığını söylediği, kavga sırasında silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden kasten yaralama suçundan pol
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