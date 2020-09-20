İHA

İstanbul Silivri'de korkunç bir olay meydana geldi. İlçede, bir kişi, eski eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu.

İHA'nın haberine göre saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dehşet saçan saldırganın olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.