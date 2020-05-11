Sancaktepe’de kendisinden boşanmak isteyen eski eşi R.S.’yi, boşanma sürecindeyken inşaat halindeki boş bir binaya götürerek darp eden ve bu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Eray D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Eray D. İle müşteki R.S.’nin suçun gerçekleştiği 20 Ocak 2020 tarihinde evli oldukları belirtildi.
Boşanma aşamasında olan R.S. İle Eray D.’nin bu nedenle ayrı evlerde yaşadıkları kaydedilen iddianamede, şüpheli Eray D.’nin 22 Ocak tarihinde müşteki ile görüşmek istediğini beyanı ettiği ve müştekinin araması ile buluştukları kaydedildi.
DÖVDÜĞÜ ANLARI CEP TELEFONUNA KAYDEDİP SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI
Şüpheli Eray D.’nin müştekiyi araçla Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’ne götürdüğü, burada araçtan indikleri, şüphelinin müştekiyi burada bulunan inşaat halindeki boş bir bina içerisine götürmek istediği, müştekinin gitmek istememesi üzerine darp ederek zorla götürdüğü belirtilen iddianamede, İnşaatta kullanılan demir sopalarla vurduğu, yerden taş alarak vurduğu, müştekiye hitaben hakaret içerikli sözler söylediği belirtildi.
21 YIL 4 AY CEZA İSTENDİ
Şüphelinin eylemlerini kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen iddianamede, R.S.’nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte hafif yaralandığı belirtilerek, şüphelinin, “Basit yaralama, “Sesli, görüntülü ileti ile hakaret, “Eşe karşı kasten yaralama, Kişiyi hürriyetten yoksun kılma, Tehdit suçlarından 4 yıl 9 aydan 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!