Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir adrese sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Arama kararına istinaden yapılan baskında, evde yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

İŞTE EVDEN ÇIKANLAR

Arzu Kaya'nın haberine göre, evde ele geçirilenler ise operasyonun büyüklüğünü ortaya çıkardı. 37 kilo metamfetamin yapımında kullanılan çok sayıda materyal sıvı metamfetamin maddesi, madde yapımında kullanılan kimyasal maddeler ve 2 adet hassas teraziye el konuldu. Operasyon kapsamında 17 bin 135 TL nakit para ve 40 dolar ele geçirildi. Şüpheliler gerekli yasal işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.