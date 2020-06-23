İHA

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katını su bastı. Taşkın sularının doldurduğu evin camlarını kırmaya çalışan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kaldığı iddia edilen kişileri kurtarmak için adeta seferber oldu.

Bodrum katın korkuluklarını kesen itfaiye ekipleri, içeride olduğu iddia edilen kişilere ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışmalarda bir engelli vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ BODRUM KATLARINI KONTROL ETMEYE BAŞLADI

Öte yandan selin vurduğu Esenyurt'ta 1271 ve 1272'nci sokaklarda yaşayan vatandaşlar, çevrelerindeki bodrum katlarında mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

"BAZI NOKTALARDA SU SEVİYESİ 3 METREYE KADAR YÜKSELDİ"

Habertürk TV Muhabiri Uzay Kesmen de, bölgeden edindiği bilgileri aktararak, "Bodrum katlarda mahsur kaldıkları iddia edilen vatandaşlar için ekipler ve çevredekiler seferber oldu. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre yaralı yok ama arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca bazı noktalarda su seviyesinin 3 metreye kadar yükseldiği de ifade edildi" dedi.

VALİLİK: 3 ÇOCUK KURTARILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Esenyurt yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun kurtarıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği İstanbul'da etkili olan yağışa ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, " İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olayları Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde etkili olmuştur. Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki (3) çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir.

Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: OLAYI ARAŞTIRIYORUZ

Esentyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da, Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 sokakta bodrum katta mahsur kalanlar hakkında henüz bir bilgi sahibi olmadığını, olayın araştırılacağını ifade edildi.

Bozkurt ayrıca, "Geçmiş yıllarda yapılan dere kenarındaki yanlış yapılanma sonucu bazı binalarda ciddi zarar oluştu. Biz de vatandaşlarla zararları gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.