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"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23" operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'ta, 871 personelin katılımıyla, "Eren Abluka Sonbahar- Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nun başladığı bildirildi

Giriş: 21.01.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
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"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23" operasyonu başlatıldı!
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit J.Yzb.Yunus ÇELEBİ” operasyonu başlatıldı.

871 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 9 Tabur 67 operasyonel tim 871 personel görev alıyor.

"KARARLI VE BAŞARILI BİÇİMDE SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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